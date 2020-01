Cenovka za medika

Medici sú asi prvou lastovičkou v kŕdli vzdelávania, ktorá by nemala letieť len tak cez hranice, keď sa lietať naučí. To všetko kvalitné skoro „zadarmo“, čo sme v posledných rokoch mohli zažiť, nakoniec až tak zadarmo asi nie je.

Zaplať, alebo ostaň desať rokov. Vytlačenie cenovky za vzdelanie medikov je len potvrdenie schizofrénie, ktorá pretrváva v školstve a zdravotníctve. Všetko je zadarmo, až na všetko, čo má hodnotu. Takže zadarmo nie je v skutočnosti nič. Niekoho by mohlo zaujímať, či podobné návrhy v plnej miere korešpondujú s jedným z pilierov fungovania EÚ o voľnom pohybe ľudského kapitálu a nepredstavujú diskriminačnú podmienku. V predvolebnom guláši ale podobné otázky cieľový volič asi riešiť nebude. Nebude riešiť ani skutočnosť, že realizácia návrhu by mala z dlhodobého hľadiska pravdepodobne práve opačný efekt ako dostatok medikov z domácich zdrojov.

Rétorika sa však nemusí zastaviť pri „nevďačných“ medikoch a mohla by sa posunúť aj smerom k iným profesiám. Sú tu informatici, zdravotné sestry, ktorých vzdelanie je v zahraničí akceptované a otvorený pracovný trh generuje dopyt smerom von. Mávnutím hornej a dolnej pery nositeľov myšlienky sa ľahko aj oni môžu v intenciách ich názoru stať terčom budúcich pohľadávok svetlých zajtrajškov. Možno, že myšlienka sa rozvinie a štát v budúcnosti určí aj kde budú pracovať.

Vyštudovaní stavbári budú desať rokov pracovať na projektovej dokumentácii na nedokončených úsekoch D1, informatici budú desať rokov participovať na user friendly verzii Slovensko.sk a mäsiari budú porážať len čisto slovenských volov. Z desiatich rokov sa stane poslaneckým návrhom bez pripomienkového konania zrazu dvadsať. Následné bludné budovania slobôd po vzore Eritrey by sa mohlo stať nočnou morou každodennej reality v budúcnosti.

Ako generátor pobúrenia medzi mladými medikmi a nielen medzi nimi poslúžil prezentovaný návrh dostatočne. Pri troške zveličenia by to celé o čom sa bavíme možno malo byť zrejme úplne naopak. Každý medik a nemedik by mal vystaviť faktúru na 55 tisíc ako odškodné za zbierku plesní a za „lacné“ predvolebné návrhy podobnej váhovej kategórie.

Článok je výhradne názor autora. Nemusí korešpondovať s názorom iných osôb a inštitúcií. Za prípadné chyby sa vopred ospravedlňujem.