Krátka grécka slamka

Načasovanie návrhov (o trinástom dôchodku, prídavkoch na deti) a pretvárku na sociálnu empatiu zhltnú už len skalní fanúšikovia nikdy nekončiaceho predsedu a ordinovaného marketingového fešákizmu.

Za mimikrami autentického sociálneho štátu útočiac kešovkou na cieľovú časť voličkého koša, sa v návrhoch skrýva aj pokus o nepriame kupovanie si voličských hlasov na samej hrane predvolebného zúfalstva.

Bohužiaľ, nájde sa veľký počet voličov, ktorí úprimne veria v úprimnosť podobných návrhov. A to v čase reklamných bilboardov práve oslavujúcich existenciu politického cyklu.

Teoreticky koľko podobných dôchodcovsko-rodinno-sociálno-štátnych návrhov by bolo napísaných čiernych na bielom, keby vládne strany mali podľa dlhodobých preferencií dva týždne pred voľbami ústavnú väčšinu. Bojím sa na to pomyslieť. Ale pevne verím, že ani jeden. Stačila by valorizácia dôchodkov ako doteraz.

Topiaci sa aj slamky chytá. Ale nemusela by byť práve z gréckeho rybníka.

