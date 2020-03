Byty kúpené z rezerv

Potreba 20 ročného syna šéfa Štátnych hmotných rezerv kúpiť dva byty „v časoch cholery“ je možno príkladom prezieravého konania mladíckeho rozumu v kombinácii s láskou príbuzných.

Akciové trhy klesajú, zdanie pôvodne lokálneho čínskeho problému načisto pominulo a premenilo sa na európsku nočnú moru. Ekonomika sa zatvára a veľmi živá je iba neistota, dokedy to bude pokračovať. Syn otca a pravdepodobne veľmi dobre zarábajúci mladý muž si uvedomil, že kríza prinesie ďalšie kolo uvoľnenia menovej politiky a čas výrazných fiškálnych stimulov. Zárukou uchovania hodnoty preto kúpa dvoch bytov bez hypotéky sa javí ako relatívne správne rozhodnutie v dlhodobom horizonte.

Má to však svoje výrazné a neprehliadnuteľné ale. Ak mladík nie je známy dídžej, športovec alebo známy a obsadzovaný umelec, úspešný podnikateľ, tak potom sa vynára otázka, kde na to zobral.

Ak to nedokáže vysvetliť priamo syn, tak by to malo byť úlohou práve jeho otca. A najmä vtedy, keď má na starosti štátnu inštitúciu, kde uzatvorené zmluvy nemajú núdzu o šesťciferné sumy. Ako mnohokrát v podobných príbehoch so šťastným koncom bez trestnoprávnej dohry, sa možno od syna alebo otca dozvieme, že išlo o nezištný dar štedrých starých rodičov alebo charitatívnu akciu širšieho príbuzenstva. Asi aj teraz nás čaká podobná obohratá scéna z javiska postaveného zo stále platných deravých zákonov.

V prípade syna šéfa Štátnych hmotných rezerv ide o podozrivé okolnosti kúpy dvoch bytov priamo z centra dopytu po nehnuteľnostiach, aj keď práve z poloprázdnej Bratislavy. Práve v čase, keď pravdepodobnosť výmeny na kľúčových postoch v štátnej správe sa blížila k istote.

Jednoducho ide o jeden z ďalších prípadov, ktoré treba vysvetliť. Bohužiaľ, prípad bude „objasnený“ v rámci súčasne stále platnej legislatívy o preukazovaní majetku. Zistíme, že dotyční žijú často skromnejšie ako človek s priemernou mzdou, usilovne a dramaticky šetria a spolu s rodinou dokážu vytvoriť dostatok rezerv na kúpu nehnuteľností. Dvoch bytov v centre mesta bez hypotéky pre syna vysokopostaveného funkcionára.

Výrazné sprísnenie majetkových priznaní vysokopostavených osôb v inštitúciách v priamej pôsobnosti štátu, zákaz darov medzi osobami v príbuzenskom vzťahu počas výkonu ich funkcie a vymožiteľné sankcionovanie nesúladu medzi príjmami a majetkom by malo byť potrebným riešením, aby podobné čisto náhodné príbehy boli tak chcenou minulosťou.

Verím, že tajomných príbehov o láske k peniazom prekrytých rúškom utkaným z lásky príbuzných by mohlo byť potom menej.